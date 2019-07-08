Приход в селе Морозовка Бориспольской епархии вернулся в УПЦ МП из ПЦУ. Об этом идет речь в видео, которое выложил управляющий делами Украинской православной церкви, митрополит Бориспольский и Броварский УПЦ МП Антоний Паканич на своей YouTube-канале.

На записи видно, как приход во главе со священником пришел к митрополиту и попросился обратно в лоно УПЦ МП.

Видео: youtube.com

Кстати, с этим приходом январе был связан скандал. Сначала появилось сообщение, что приход перешел в ПЦУ, заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко). Но затем пришло опровержение этого сообщения. Впрочем, тогда приход все-таки перешел в ПЦУ.

Напомним, что Филарет русским языком объяснил, почему ПЦУ - не автокефальная церковь.

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