В 2018 году перед Объединительным собором, на котором была создана ПЦУ, патриарху тогдашней УПЦ КП Филарету врачи прописали препараты, которые заметно ухудшили его самочувствие. Об этом сообщил пресс-секретарь Киевской митрополии архиепископ Евстратий Зоря, пишет Укринформ.

"Октябрь-ноябрь-декабрь (в прошлом году - прим. ред.) - очень важно было сохранить единство Киевского патриархата. Мощные силы работали на разрушение этого единства. Эти силы направляли свои усилия и против патриарха Филарета как предстоятеля", - сказал Евстратий Зоря.

По его словам, как раз тогда за очень короткий промежуток времени резко ухудшилось состояние здоровья патриарха Филарета. Зоря связывает это с действием нового препарата, который тогда посоветовали принимать Филарету.

"На Покров в прошлом году патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально меньше чем через пару недель в Укринформе проходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты...", - сказал он.

Евстратий Зоря заявил, что после начала приема препарата Филарет стал хуже говорить, хуже двигаться. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму. Также он уточнил, что обычно за состоянием здоровья Филарета следят его постоянные врачи и племянница с медицинским образованием.

По мнению архиепископа, мощные силы, которые и своими, и чужими руками, работали против единства Киевского патриархата, пытались использовать все возможные средства, чтобы не допустить проведения собора.

Напомним, 20 июня Филарет восстановил Киевский патриархат. Также мы писали, что Филарет сравнил себя с Христом, а Епифания - с Иудой.