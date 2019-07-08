Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве. Об этом пишет "Европейская правда".

По иданным издания, фамилию Климпуш-Цинцадзе не подали в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия.

По данным источников, еще сегодня рассматривалась возможность участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Но когда вице-премьер пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе.

Межправительственные договоры на встрече будет подписывать первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии Порошенко "Европейская солидарность". Она часто публично критикует шаги команды президента.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве со встречи Зеленского, Туска и Юнкера стартовал саммит Украина-ЕС.

Также мы сообщали, что сегодняшнюю встречу Гройсмана и Могерини в Доме правительства отменили.