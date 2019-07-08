Украинцы бурно обсуждают несостоявшийся телемост между Украиной и Россией, сама идея проведения которого вызвала скандал.

Его должны были провести телеканалы NewsOne и "Россия". В качестве ведущих были заявлены Андрей Малахов и Мария Ситтель - с российской стороны и Елена Кирик и Василий Голованов - с украинской.

Однако после анонса на NewsOne заявили, что их журналисты стали получать прямые угрозы физической расправы, поэтому телемост пришлось отменить. В свою очередь в Генпрокуратуре заявили, что завели дело о госизмене из-за телемоста и сообщили, что готовится арестовать активы NewsOne.

Одновременно против телемоста высказался Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" разбиралась, что означает атака на NewsOne за телемост с Россией. Теперь мы собрали мнения пользователей Facebook.

"А что будет, когда Рада станет голосовать за Минские соглашения?"

Политолог Олег Волошин: "Кипиш, устроенный "партией войны" по поводу готовящегося телемоста между каналом NewsOne и каналом "Россия" показывает, что эта часть общества и политикума (не люблю этот термин, по этом ребята именно из политикума/паноптикума) не желают прекращения конфликта через компромисс в целом. На словах они хотят "победы", а поскольку она недостижима, то стремятся к бесконечному вялотекущему противостоянию, которое позволяет реализовывать их радикальную повестку внутри страны.

Если такая реакция на телемост, то что будет, когда новая Рада станет голосовать за политическую часть Минских соглашений, к чему призывает даже Курт Волкер?!

Своей нынешней истерикой они не могут навредить России, но способны толкнуть нашу страну в пучину настоящего гражданского противостояния. И это уже не будет выдумкой российской пропаганды".

Также Волошин добавил, что "в команде Зеленского решили ехать по ржавым рельсам Порошенко".

"Зеленский обещал прямые переговоры с Путиным. Теперь призывает встретиться в Минске в компании с Меркель, Макроном, Трампом и Мэй. Хотелось бы напомнить Зе-команде (после видео из Ужгорода самому Зеленскому вряд ли что-то стоит напоминать), что со всеми означенными зарубежными лидерами Путин совсем недавно встретился в Осаке на саммите G-20. Да, и с Трампом тоже, которого неизвестно когда повидает Зелинский. За Кремль не нужно переживать - у них в целом все в порядке. Переживать нужно за свою страну, на территории которой идёт пять лет война, и победы в ней не может быть по определению. Прекращение кровопролития через компромисс и было бы победой. Но в команде Зеленского решили ехать по ржавым рельсам Порошенко. Только недалёкие люди после этого могут проголосовать за "Слугу народа" на Юго-Востоке. А у "Партии войны" есть кумиры понадёжнее любителей шаурмы".

"15% избирателей Юго-Востока - зло?"

Донецкий активист Энрике Менендес: "Смотрите какая штука получается с этим телемостом между украинским каналом Newsone и российской ВГТРК.

Лично я сторонник разговора в любом виде. Поговорить, конечно, есть о чём. С другой стороны, сейчас у нас действует закон, который напрямую запрещает общение в таком виде. Значит сначала нужно внести изменения в этот закон. Иначе это будет выглядеть как наплевательство. Не первое и не последнее в нашей стране, но зачем нагнетать? Также понятно, что всё это делается ради выборов, а не ради какой-то разрядки в отношениях или нормализации.

Но меня искренне раздражает позиция сторонников запрета таких инициатив. Которые с порога отрицают любую подобную возможность. Мне кажется, глобально у нас всего три варианта.

1) Мы воюем и военным путём решаем проблему. Это приводит к фронтальному противостоянию с российской армией, последствия которого предсказуемо катастрофичны для обеих сторон. Для нас чуть больше, для них чуть меньше. Не вариант.

2) Мы замораживаем всё, как есть сейчас. При этом противоречия в стране нарастают, разные регионы страдают от заморозки непропорционально (Восток сильнее, Запад слабее). Оборонные расходы сдерживают экономический рост, отток рабочих рук из страны продолжается. К чему этот сценарий приведёт в долгосрочной перспективе? Если хотите рассказать мне про Израиль, который и воюет, и развивается, то, во-первых, я не знаю уместны ли такие сравнения, а во-вторых, есть риск стать и по размеру и населению таким как Израиль.

3) Мы ищем компромиссный путь и дипломатическое решение. Как оно может родиться без диалога? Не свалится же с неба. На мой взгляд это единственный путь и обсуждения здесь уместны только о форме, участниках и содержании, а не нужно/не нужно.

P.S. Допустим телеканал newsone и Медведчук это зло. Но их зрительская аудитория велика и это граждане Украины. Они тоже зло? И все 15% избирателей оппоблоков и прочих проектов условного юго-востока тоже зло? Может пора менять представления о нашей ОБЩЕЙ стране?

P.P.S. Но если честно я бы посмотрел общий эфир. Только из совместной студии, а не на расстоянии. Чтобы с украинской и русской стороны отобрали самых непримиримых и они устроили там сначала трэш и угар с неадекватным поведением и взаимными оскорблениями, а потом это переросло в массовый махач. А что? Мы живём в эпоху infotainment. Всё остальное уже скучно.

Ну и всем станет очевиден статус взаимоотношений, чтобы не приходили в голову перед выборами вредные идеи".

"Один анонс - и тысячи припадков"

Юрист Елена Лукаш: "Раз-два! Разделитесь! Три-четыре! Истерите и спорьте до потери сознания: нужен телемост с РФ или нет. Получите свои политические баллы и верните тему ненависти в повестку дня. Как же просто некоторыми управлять! Один анонс - и тысячи припадков. Свобода слова неприкосновенна. А хотите перебить эффект эфира - просто покажите в другом прямом эфире в это же время, обоснованные задержания Порошенко, Пашинского и Свинарчука или переговоры с Донбассом".

"Попытка снизить градус ненависти"

Журналистка "Страны" Ольга Волкова: "В 2015 меня клеймили "сепаратисткой" за проведение телемостов. Наша попытка диалога с неподконтрольными территориями мало кому нравилась, но именно такой формат, как оказалось был весьма эффективным - за недолгие 1,5 года стороны в ходе скайп общения смогли снизить градус ненависти друг другу, прямо во время эфира удалось освободить пленного бойца, а журналист Андрей Куликов после программы отправился по ту сторону линии разграничения разбивать информационный вакуум. Знаю, что найдутся те, кто заявит:"С врагом переговоров не ведем", но попробуйте это сказать в глаза женщине, которая не первый год ждёт своего сына или мужа с плена и хватается за любую возможность навести мосты и приблизить мир".

"С телемостом вышло, как с АТО и Порошенко"

Журналист Алексей Романов: "О несостоявшемся телемосте Недалекие украинские псевдопатриоты очень предсказуемы в своих реакциях. Учинить погром. Избить ведущих. А телеканал, в идеале, - сжечь. Таких призывов к погрому и поджогу - полный фейсбук. В первых рядах - журналисты. Пример на скрине. Это известный журналист-расследователь Денис Бигус. Призывает "сжечь к х...ям".

Отличная картинка для зомбоящика на тему "какие дикари эти х...лы". Молодцы, играйте свои роли дальше. Точнее - исполняйте ) Думаю, именно такая эмоциональная НЕправовая реакция псевдопатриотов как раз и ожидалась. С телемостом и реакцией на него вышло точно то же, как с АТО и Порошенко. Порошенко дал националистам себя загнать в электоральное гетто псевдопатриотического дискурса. Бывший президент счёл, что ему выгоднее не воевать с агрессивным меньшинством и странами Запада, а поддаться им. Это закончилось сокрушительным поражением на выборах. Заодно привело страну к катастрофе.

Теперь Зеленский ведёт себя точно так же, как и лузер-"папереднык". Хотя за него голосовали, в основном, как за "анти-Порошенко". Но в патриотическом электоральном гетто мест больше нет. Там топчутся националисты, Порошенко, Тимошенко, Вакарчук и куча прочих персонажей. Зеленский там точно никому не нужен".

"История с телемостом гениальна в своей простоте"

Политолог Алексей Блюминов: "Разочарование - это люди, демонстрировавшие еще два месяца назад высший пилотаж владения пиар-технологиями и обыгрывавшие на этом поле любых конкурентов, а сегодня мямлящие что-то невнятное про "провокации" и "дешевый пиар" перехватывающих повестку оппонентов, плетясь в хвосте их опережающих инициатив.

Вообще история с телемостом гениальна в своей простоте именно потому что без особых усилий и затрат показала электорату, что получившие 73 % голосов на самом деле идейно себя относят к лагерю проигравших. К 24 %. И для них критически важна реакция именно из этого лагеря. Для них она болезненна и они на нее оперативно реагируют, игнорируя и не замечая претензии и упреки с другой стороны политического спектра. И неважно, что телемост в итоге так и не провели. Важно то, что общество увидело - Зеленский на самом деле с Порошенко. И СБУ Зеленского - с Порошенко. Если бы этой истории не было, ее стоило бы придумать.

Вместо вот этих завываний про "не ведитесь на дешевый пиар", сами бы организовали то же самое раньше оппонентов. И сняли бы все вопросы. И тогда с противоположного фланга атаковали бы уже их, а не Медведчука, демонстрируя избирателю, что именно они на гребне актуальной для большинства повестки и за них стоит голосовать.

Но им просто нечего предложить избирателю, кроме вот этого беззубого "не ведитесь" и собственного хвостизма. Как нечего предложить и другой части неудовлетворенных избирателей, которая уходит к Шарию, не найдя ответа на вопрос, почему весна прошла а никто не сел.

Потому рейтинги падают и будут падать дальше. Ровно до рейтингов Порошенко, под которым продолжает себя чистить новая власть".

"Опять есть правильные СМИ и не очень"

Политтехнолог Дмитрий Раимов фиксирует факт первой серьезной атаки на СМИ при Зеленском.

"Телемост. Ок. Разные точки зрения. Но мне не понятно одно.

Порошенко назвал Зеленского "марионеткой" и тот обоснованно обижался.

Но теперь в обращении назвал марионетками журналистов. Он. Зеленский. Журналистов.

Это вообще нормально? И круто, сказать, что СМИ это 4-я власть и тут же давать им команду как и что они должны показывать.

Это вообще нормально?

Опять у нас есть правильные СМИ и не очень правильные. Кажется Порошенко никуда и не уходил. Кабинет проклят".

"Обещания Зе-президента выполняет другой человек"

"Это уже истерика. Нет, по сути Зеленский прав, конечно: мирные инициативы Медведчука - не более чем билет на поезд в парламент. Но Медведчук этот билет купил, и едет первым классом. А Зеленский едет зайцем в туалете - на рейтинге прошлых выборов, который съёживается, как шагреневая кожа по мере того, как его избиратели видят, что обещаения Зе!Президента выполняет другой человек, пока Зе пучит брови и пафосно шевелит губами", - пишет одесский журналист Юрий Ткачев.