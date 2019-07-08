Телемост между Украиной и Россией задумывался как честный разговор обычных людей без политики, а команда NewsOne не является марионетками кого-либо и готова встретиться с президентом Владимиром Зеленским и ответить на его вопросы. Об этом генпродюсер телеканала NewsOne Василий Голованов заявил в Facebook.

Голованов подтвердил, что телеканал NewsOne решил отказаться от идеи проведения телемоста между Украиной и Россией. "Телемост задумывался как журналистский проект без политики. Без присутствия в студии политологов, политиков, пропагандистов. Без тех, кто мог бы усомниться в том, что Крым и Донбасс – это Украина. На канале NewsOne, во всей нашей команде, позиция по этому вопросу жесткая и бескомпромиссна", - написал он.

Он также подчеркивает, что журналистский телемост – это честный разговор обычных людей. "Без политики, без политиков. Без подставных людей в студии. Ведь проверить сейчас можно каждого и узнать, действительно ли человек в студии пострадал или он нанятый актер. В наших студиях должны были быть обычные люди, которые хотят поговорить и задать вопросы", - пишет Голованов.

Генпродюсер подчеркивает, что канал планировал такие диалоги не только с украинцами в России, но и украинцами в США, Канаде и странах-членах ЕС. "К сожалению, сейчас канал подвергся массированной атаке. Митинги – мы к ним привыкли. Но угрозы физической расправы над журналистами, членами их семей – это все выходит за рамки правового государства", - считает генпродюсер.

"Владимир Александрович, вы критиковали Петра Порошенко за слово "марионетка" в вашу сторону. Так вот команда NewsOne не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь будет ещё не слишком поздно", - резюмировал Голованов.

Фото: facebook.com/golovanov.vasiliy

Напомним, что Генпрокуратура завела дело о госизмене из-за телемоста и готовится арестовать активы NewsOne.

Также "Страна" разбиралась, что означает атака на NewsOne за телемост с Россией.