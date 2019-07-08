В четверг, 11 июля, Верховная Рада на очередном заседании проголосует за проект Избирательного кодекса, который рассматривался более месяца. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"По нашему подсчету и по тем темпам, которыми мы идем, мы можем выйти на принятие решения в четверг, 11 июля. Посоветовавшись с комитетом, я предусматриваю, что мы сможем выйти на приятие решения 11 июля в 11:00. И у меня есть призыв ко всем народным депутатам и особенно к главам фракций, чтобы мы могли максимально мобилизовать в этот день всех народных депутатов", - сказал спикер парламента Андрей Парубий.

Кроме того, в повестке на этот день содержатся и другие вопросы. К примеру, законопроект о социальных гарантиях для заложников (№8205), проекты законов о внесении изменения в некоторые законодательные акты относительно исполнения воинского долга и прохождения воинской службы, о военном капеланстве (№10244-1), о полном общем среднем образовании.

В четверг депутаты также будут рассматривать изменения в Государственный бюджет в части увеличения расходов для реструктуризации в угольной промышленности, а также отмену правки в законе об альтернативных источниках энергии, которая ограничивает использование солнечных батарей малым и средним бизнесом.

Спикер также заявил, что в четверг народные депутаты могут проголосовать за назначение нового министра иностранных дел Украины, если накануне в среду комитет по иностранным делам даст соответствующий вывод по кадровому вопросу.

Напомним, 11 июля в 14:15 состоится внеочередное заседание Верховной Рады о кастрации педофилов. Распоряжение о проведении внеочередного заседания Парубий подписал на основании 158 подписей народных депутатов под инициативой провести такое заседание.

Также мы писали, что 6 июня в Раде начали рассматривать новый Избирательный кодекс. В проект внесли более 4000 поправок.