Телеканал NewsOne отменил телемост Украины с Россией, который был запланирован в пятницу, 12 июля.

Случилось это после угроз в адрес журналистов. По заявлению NewsOne, его сотрудникам начали угрожать насилием, а в Facebook появился пост известного порохобота Романа Синицына, который призвал сжечь телеканал.

Помимо угроз началось открытое политическое давление, которое поддержал и Владимир Зеленский. После этого телемост между NewsOne и "Россией 24" был отменен.

Ситуация четко показала, что похожим образом будут торпедироваться все идеи по диалогу Киева и Москвы. Даже если речь идет о частной инициативе, до которой чисто формально не может быть дела у государственной власти.

Сам же Зеленский, хоть и пытается играть роль непредвзятого арбитра, уже в который раз сливает ситуацию "партии войны" и говорит практически ее тезисами – с поправкой на троллинг инициатив Порошенко и Ко.

"Страна" делает главные выводы из ситуации с телемостом.

1. Националисты и порохоботы решают

Эфир был отменен после целой цепи событий.

Сначала сеть накрыло цунами угроз и проклятий, затем радикалы, партии Порошенко и Вакарчука объявили об акциях протеста под телеканалом. Потом выступили представители президента и сам Зеленский, которые дали понять, что готовятся некие "меры". Которыми, по слухам, могло стать решение СНБО о запрете вещания телеканала.

Уже после отмены телемоста выступил с заявлением генпрокурор Луценко, который заявил о начале расследования уголовного дела по госимене. Причем на допрос уже вызываются и ведущие канала, и его владельцы. Также начата подготовка к аресту активов NewsOne.

О чем это все говорит?

Во-первых, о том, что в Украине, как и при Порошенко, "улицей" владеют националисты, которые могут безнаказанно кошмарить, кого им вздумается. Разве что кроме ЛБГТ, за которых открыто заступается Запад.

Во-вторых – о неспособности Зеленского что-либо с этой ситуацией поделать.

Причем речь именно об отсутствии политической воли. В руках Зеленского такой эффективный инструмент как СБУ, которая при Порошенко курировала политически активных националистов. Контролируя их в том числе и компроматом, "спящим" до поры до времени.

Несмотря на этот инструментарий, прямые агенты "конторы" продолжают ходить на митинги, организованные Порошенко и даже избивать журналистов.

Эта слабость Зеленского в отношении "активистов" слышалась и в его видео-выступлении по поводу телемоста.

Он с раздражением предположил, что радикалы могут разгромить телеканал. И посетовал, что Россия может как-то неправильно подать эту историю на международной арене.

Уважающий себя глава государства сформулировал бы это иначе. Упомянув о намечающемся преступлении, он должен был оговорить, что правоохранительные органы не допустят правонарушений – особенно в отношении работников СМИ.

Однако ничего этого Зеленский не сказал. По сути оставив националистам право на организованное насилие.

2. Так же будут валить и Минск-2

Более системная цель акции против NewsOne - закрыть тему любого общения с Россией. И в перспективе с неподконтрольными территориями.

В чисто прикладном смысле это значит - заранее обрезать саму возможность даже близко подойти к исполнению политической части Минских соглашений (внесение изменений в Конституцию по особому статусу Донбасса и принятие законов об амнистии).

На разговор с "той стороной" хотят наложить полное табу - при этом не показывая, как еще по-другому решить этот конфликт. Заявления о санкционном пути, которые ретранслирует Зеленский, катаясь за границу, на пятый год конфликта выглядят смешно - уже всем очевидно, что Россия от санкций не развалилась и не "одумалась".

Закрыта и другая альтернатива – воевать. Помогать Украине в настоящей, "горячей" войне против России западные партнеры не будут.

Да и вялотекущий конфликт, как сейчас, не гарантирует больших объемов помощи. Скорее наоборот: пока в стране тлеет война, серьезных инвестиций ни с Запада, ни с Востока Украина не получит. А кредиты МВФ не решают проблем. Они откладывают их на будущее - только в еще более гипертрофированной, отягощенной процентами форме.

То есть ни военного, ни санкционного пути стратегически не существует. В этом смысле инициатива NewsOne выглядит как попытка растопить лед хоть на каком-то из направлений.

И сегодняшняя атака на телеканал показала, что будет с остальными попытками это сделать. Тем более, если мирные инициативы попытается реализовать уже власть.

В сухом остатке - активность политических сил, которые в сумме не располагают поддержкой и трети избирателей, способна сломать любые схемы по окончанию конфликта на Донбассе. И противопоставить им можно только решительную государственную политику – с прозрачными целями, готовностью разговаривать со всеми сторонами конфликта и способностью навести порядок у себя дома.

И пока Зеленский увещевает радикалов не сжигать телеканал, а не инициирует уголовные дела за такие призывы – никто серьезно с ним по Донбассу разговаривать не будет. В первую очередь речь о Путине, которого Зе сегодня вызвал на встречу.

3. Зеленский формат вместо нормандского

В своем видео-обращении Зеленский перевел все стрелки на Путина. Он обратился к нему, будто лично хозяин Кремля инициировал телемост "Надо поговорить".

Зе предложил ему встречу. Правда, не личную, а в составе президентов США, Франции, канцлера Германии а также британского премьера.

То есть в формате, на который Путин никогда не согласится. Да и Меркель с Макроном всегда были против расширения Нормандского формата на Британию и Америку, считая этот вопрос делом Евросоюза.

По сути в предложении Зеленского не было ничего нового: он и раньше говорил, что его встречи с Путиным могут состояться лишь в подобном групповом составе. На что в Кремле отвечали отказом - и даже в рамках Нормандской четверки не видели смысла встречаться, пока Украина не начнет выполнять политическую часть Минских соглашений и вести прямые переговоры с "ЛДНР".

Это значит, что, предлагая подобное Зеленский, во-первых, сам не хочет встречи с Путиным. А во-вторых – ведет подкоп под нормандский формат, в котором судьбу Украины решали страны, не слишком дружественные к РФ – но и не ведущие против нее "холодной войны".

Зеленский же хочет ввести в переговорный процесс англосаксов, которые являются главными геополитическими противниками Москвы.

С одной стороны – это желание тоже можно расценить как пиар: в обозримом будущем оно нереализуемо. Не согласятся остальные участники переговоров. С другой – намерение "Слуги народа" показывает, что его действия на международной арене направлены на создание напряженности с Россией. А не на разрядку.

Хотя именно с таким лозунгом - закончить войну - Зеленский шел на выборы президента. И прямо сейчас он свое обещание множит на ноль.

В этом ключе становится понятным гневный пафос президента, который выступил против телемоста.

В тоже время, отказ от прямого разговора с Россией способен окончательно сдать в утиль легенду о Зеленском как о миротворце. Уже сейчас рейтинг его партии "Слуга народа" падает на фоне отсутствия реальных подвидек по прекращению войны. В том числе рейтинг падает за счет перетока голосов к "Оппозиционной платформе За жизнь", с одним из лидеров которой - Виктором Медведчуком, связывают телеканал NewsOne.