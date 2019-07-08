Распустивший "Ленинград" Шнуров стал ведущим "Форт Буаярд"
Музыкант Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Буаярд" на российском телеканале "СТС". Съемки уже проходят во Франции. Об этом телеканал сообщил РБК.
В шоу встретятся десять команд. В съемках также примут участие певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, телеведущая Мария Ивакова, хореограф Егор Дружинин, актриса Эвелина Бледанс, телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац и другие.
Впервые "Форт Буаярд" показали на французском телеканале летом 1990 года. Место съемок - одноименный форт, построенный по приказу Наполеона неподалеку от французского города Ла-Рошель.
Как сообщала "Страна", фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров принял решение распустить коллектив. В марте он объявил о том, что стадионный тур группы "Ленинград" в 2019 году будет последним. По словам музыканта, от настолько интенсивного графика выступлений "любой человек устанет". Между тем в СМИ появилась и другая информация, о том, что якобы Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамова намерены стать родителями.
Ранее он объяснил, почему его не стоит ждать в Украине. Свой ответ музыкант подытожил, задавшись вопросом о том, зачем ему это нужно.