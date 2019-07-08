Музыкант Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Буаярд" на российском телеканале "СТС". Съемки уже проходят во Франции. Об этом телеканал сообщил РБК.

В шоу встретятся десять команд. В съемках также примут участие певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, телеведущая Мария Ивакова, хореограф Егор Дружинин, актриса Эвелина Бледанс, телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац и другие.

Впервые "Форт Буаярд" показали на французском телеканале летом 1990 года. Место съемок - одноименный форт, построенный по приказу Наполеона неподалеку от французского города Ла-Рошель.

Как сообщала "Страна", фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров принял решение распустить коллектив. В марте он объявил о том, что стадионный тур группы "Ленинград" в 2019 году будет последним. По словам музыканта, от настолько интенсивного графика выступлений "любой человек устанет". Между тем в СМИ появилась и другая информация, о том, что якобы Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамова намерены стать родителями.

Ранее он объяснил, почему его не стоит ждать в Украине. Свой ответ музыкант подытожил, задавшись вопросом о том, зачем ему это нужно.