В понедельник, 8 июля, в Киеве стартовал 21-й саммит Украина – Европейский Союз. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Планируется, что глава государства, президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу в узком кругу.

Кроме того, Зеленский, Туск и Юнкер примут участие в пленарном заседании саммита. Также запланировано подписание двусторонних документов между Украиной и Евросоюзом.

Фото: president.gov.ua

Напомним, в итоговом документе саммита Украина - ЕС учтут почти все пожелания Украины.

Также мы писали, что Европейский Совет назвал ключевые темы саммита Украина - ЕС в Киеве. Среди них - выполнение Минских соглашений, ситуация в Азовском море и дополнительные меры по поддержке этого региона, предоставление российского гражданства украинцам на временно оккупированной территории Донбасса и будущие приоритеты в отношениях между Украиной и ЕС.