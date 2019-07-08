Член немецкого парламента и госминистр Министерства иностранных дел Германии по делам Европы Михаэль Рот призвал "налаживать мосты с Россией".

Такое заявление он сделал в связи с выдвижением на пост председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом пишет Die Welt.

По мнению политика, с учетом кризисных явлений в Европе в обществе растет стремление в мирной политике. В качестве примера выстраивания отношений с российской стороной Рот напомнил о бывшем канцлере страны Вилли Брандте, который вел постоянный диалог с Москвой.

При этом политик признал, что в настоящее время политическая ситуация другая и у него нет возможности заключать двусторонние пакты с российской стороной в обход Польши и стран Прибалтики. Рот подчеркнул, что соседние страны должны быть к этому причастны и рассматриваться как равные партнеры.

"Я всегда говорил: да, я тоже хочу мира, поэтому мы должны наводить мосты с Россией", - сообщил Рот.

Как сообщала "Страна", в России заявили о готовности к телемосту с Украиной. Оно прозвучало на фоне информации об отказе от телемоста со стороны NewsOne и угроз расправы над журналистами.

При этом в Генпрокуратуре Луценко завели дело о госизмене из-за телемоста и готовится арестовать активы телеканала NewsOne.