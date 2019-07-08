В Днепре коллегия судей освободиила из СИЗО двух молодых людей 23 и 26 лет, которые ради эффектного видео избили ии сбросили с моста в реку 48-летнего мужчину. Об этом сообщает сайт Verge.

Преступление произошло в городе Днепр в апреле этого года и получило огласку благодаря посту в соцсети первого замначальника Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, который опубликовал изъятое у задержанных видео последних минут жизни их жертвы.

Напомним, что парни набросились на 48-летнего мужчину, инвалида второй группы, на набережной и начали его избивать. Чтобы укрыться от ударов, тот перелез через перила моста, однако парни продолжали избиение. Не выдержал ударов, мужчина сорвался и упал с высоты на камни и, потеряв сознание, захлебнулся.

Нападавших задержали, было открыто уголовное дело по ч.2 статьи 115 УК (умышленное убийство по предварительному сговору, совершенное из хулиганских мотивов). В июне материалы передали в один из райсудов Днепра. Однако, уже на подготовительном заседании суд удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых: освободил их из СИЗО, сменив меру пресечения на домашний арест. По данным иннформресурса, при этом полиции не было дано никаких указаний об электронных браслетах для обвиняемых в особо тяжком преступлении.

"Коллегия судей отказала прокурору в продлении этим парням меры пресечения в виде содержания под стражей и отпустила их под домашний арест. Отпуская обвиняемых в убийстве под домашний арест, судебная тройка мотивировала свое решение тем, что…. "подозреваемые позитивно характеризуются по месту жительства", - рассказал адвокат Александр Багаури, представляющий интересы родственников убитого.

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