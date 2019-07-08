В МИД России прокомментировали выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире своей программы нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина. В ведомстве этот поступок назвали открытой провокацией грузинских радикальных сил.

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати ведомства, опубликованном пресс-службой ведомства.

В МИД считают, что целью провокации является подрыв российско-грузинских отношений, а этот инцидент - пример последствий "оголтелой русофобии". В том же сообщении приветствуется позиция грузинских властей, выступивших с осуждением телеведущего, и "справедливое возмущение" в грузинском обществе.

Ранее 8 июля сообщалось, что на инцидент отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. "Это беда Грузии", - сказала она в разговоре с журналистами.

Скандал спровоцировало высказывание телеведущего Габунии. Вечером 7 июля он начал выпуск авторской программы "P.S." с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России, назвал его "вонючим оккупантом", заявил, что Путину и "его рабам" нет места "на нашей красивой земле", и оскорбил его покойных родителей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила выходку Габунии. Она заявила, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между двумя странами. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также раскритиковал телеведущего.

Мы разбирались, для чего журналист обматерил Путина в эфире и что это поменяет.

В воскресном выпуске своей программы "Постскриптум" Габуния в течение полутора минут, на чистом русском языке, в крайне резкой форме, используя нецензурную лексику, оскорблял президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Отметим, что с "Рустави-2" после матов в адрес Путина начали увольняться сотрудники.