Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за намерения телеканала NewsOne провести телемост Украина - Россия, несмотря на то, что в итоге его пришлось отменить. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на странице в Facebook.

"В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал Луценко.

По его словам сейчас готовится представление в суд об аресте активов телеканала. На допрос в ГПУ вызваны все причастные к делу - "от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс".

Скриншот: Facebook/ Юрій Луценко

Напомним, о телемосте "Пора поговорить!", который должен был пройти 12 июля между телеканалами NewsOne и Россия стало известно в воскресенье, 8 июля. Это вызвало резко негативную реакцию промайдановских сил. "Страна" разбиралась в том, что означает атака на NewsOne за телемост с Россией.

Также мы писали, что глава СБУ предложил Зеленскому срочно созвать СНБО из-за телемоста Украина-Россия и ввести против NewsOne санкции.

В итоге NewsOne отменил телемост "Надо поговорить" из-за угроз журналистам.