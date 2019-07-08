Средний чек иностранного пациента, который проходит лечение в украинских клиниках, составляет $2-2,5 тысяч без учета расходов на транспорт и проживание. Такие данные привела Украинская ассоциация медицинского туризма (УАМТ), во время круглого стола на тему "Медицинский туризм в Украине: реалии и перспективы" в Киеве, передает "Интрфакс-Украина".

По данным УАМТ, в настоящее время в Украине иностранных пациентов принимают около 120 клиник в разных регионах Украины.

По словам главы УАМТ Виолетты Янышевской, наиболее привлекательными для иностранных пациентов в Украине являются пластическая хирургия, стоматология, санаторно-курортноре лечение, репродуктивные технологии, реабилитация, лечение офтальмологических заболеваний, кардиохирургия и клеточная терапия.

Она отметила, что лидерами по приему иностранных пациентов в Украине являются репродуктивные клиники.

В то же время, Янышевская подчеркнула, что в вопросах медицинского туризма "речь идет не о конкуренции между клиниками, а о конкуренции между странами".

"Если мы не получим государственной поддержки в этом вопросе, то мы проиграем эту конкуренцию другим странам. Мы должны промотировать возможности медицинского туризма в Украине", - сказала она.

В свою очередь, глава подкомитета Верховной Рады по туризму и курортам Анна Романова обратила внимание на проблемы, которые имеют медицинские туристы с получением виз в Украину.

"На сегодня граждане 126 стран должны получать визы для приезда в Украину, при этом процедура получения украинской визы очень строгая. Но часто пограничники не пускают в страну даже тех иностранных граждан, которые имеют визу, при этом у пограничников больше вопросов именно к состоятельным иностранцам, чем к тем, кто потенциально мог бы стать нелегальным мигрантом", - сказал она.

Вместе с тем, заместитель главы парламентского комитета по здравоохранению Ирина Сысоенко отметила, что реформирование системы здравоохранения открывает перед украинскими клиниками новые возможности для повышения качества медицинских услуг и привлечения иностранных пациентов.

По данным УАМТ, в 2018 году в украинские клиники приехали лечиться около 65 тысяч иностранцев, из Украины на лечение выехало около 160 тысяч украинцев.

Лидерами выездного медтуризма из Украины являются Германия и Израиль и Турция. По данным УАМТ, в настоящее время в сегменте въездного медицинского туризма в Украину представлены преимущественно частные клиники.

Стоит отметить, что составляющий 2,5 тысячи долларов средний чек иностранца за лечение в украинских клиниках в переводе на нацвалюту составляет сумму около 64 тысяч гривень. Для среднестатистического украинца это практически неподъемная сумма, поскольку средняя зарплата в Украине составляет 9874 гривни. Таким образом средний чек иностранца - более, чем полугодичная зарплата жителя нашей страны.

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