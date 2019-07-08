Лидер победившей на парламентских выборах в Греции партии "Новая демократия" Кирьякос Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции. Об этом сообщает Reuters.

Торжественная церемония состоялась в президентском дворце в Афинах. Ожидается, что в скором времени Мицотакис объявит состав своего правительства. Впереди его ожидает борьба за выполнение предвыборных обещаний: бывший банкир шел на выборы с целью понизить налоги, создавать рабочие места и улучшать инвестиционный климат.

Возглавляемая им правоцентристская партия "Новая демократия" 7 июля набрала на парламентских выборах около 40 процентов голосов, обогнав правившую с 2015 года левую партию СИРИЗА. Выборы в стране прошли досрочно, так как правящая партия проиграла на выборах в Европарламент.

Кирьякос Мицотакис. Фото: Getty Images

В 2010 году Греция после снижения своих суверенных кредитных рейтингов американскими рейтинговыми агентствами столкнулась с долговым кризисом, вылившемся в масштабную программу финансовой поддержки со стороны Европейского союза, которая закончилась только в 2018-м.

Программа проводилась в три этапа, в 2015 году Греция даже допустила дефолт. За время кризиса государство резко сократило государственные расходы, повысило пенсионный возраст, сократило пенсии и социальные пособия.

Как сообщала "Страна", в Греции ультраправые радикалы в масках забросали камнями полицейских, пытаясь прорваться в парламент. Многотысячный митинг был направлен против соглашения между Грецией и Македонией.