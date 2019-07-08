Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания имеет право отреагировать на нарушения закона украинскими лицензиатами только по факту таких нарушений. Об этом в понедельник, 8 июля, комментируя ситуацию с желанием телеканала NewsOne провести телемост с российским каналом, заявила первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил. Нацсовет, однако, будет реагировать на нарушения в эфире, если он состоится. Хочу надеяться на то, что журналисты не станут совершать профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков", - сказала она.

Герасимьюк отметила, что провайдеры рискуют получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии провайдера за трансляцию телемоста, а украинские телеканалы - санкции за нарушение отраслевого законодательства. "Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщения в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением и сообщение на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала", - подчеркнула Герасимьюк.

Она также заявила, что действовать наперед и как-либо запрашивать у телеканала информацию о планирующемся эфире Нацсовет не имеет права, поскольку это может быть трактовано как цензура. "Нацсовет сможет отреагировать только тогда, когда эфир состоится. Тогда его нужно будет отмониторить и указать на нарушение украинского закона", - отметила Герасимьюк.

Герасимьюк также напомнила, что в октябре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о прекращении вещания телеканалов NewsOne и "112 Украина", однако после этого никаких действий относительно работы телеканалов не последовало.

Напомним, на 12 июля был анонсирован телемост "Надо поговорить" между запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия-24" и NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев. На телеканале NewsOne заявили, что телемост станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира", апеллировав к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами.

Нацсовет по телерадиовещанию пообещал отреагировать на заявление телеканала NewsOne о проведении телемоста под названием "Надо поговорить" с российским телеканалом.

После этого NewsOne отменил телемост "Надо поговорить" из-за угроз журналистам.

Ранее "Страна" разбиралась, что означает атака на NewsOne за телемост с Россией и что он стал экзаменом для украинских властей.