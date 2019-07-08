В партии "Слуга народа" прокомментировали, почему не исключили из списка Андрея Холодова (номер 22). Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают", - сказал глава партии Дмитрий Разумков.

Он добавил, что решение оставить Холодова в списке было принято соответствующей комиссией партии, поэтому его кандидатура не рассматривалась на съезде партии 7 июля.

Отметим, что Холодов стал известен после сюжета программы "Схемы", в котором шла речь о том, что детей Холодова и его жены, Екатерины Шаховской, крестила Оксана Марченко – жена Медведчука. По данным "Схем", на Шаховскую оформлена вилла в Вене, приобретенная в 2013 году за €6 млн.

В тоже время, по данным "Страны", Холод является не человеком Медведчука, а партнером известного киевского застройщика Микитася, который близок к Виталию Кличко и к прошлой власти (в частности, к соратнику Порошенко Игорю Кононенко).

Однако об этом, куда более интересном аспекте связей Холодова, никто почему-то не говорит.

Напомним, "Слуга народа" на закрытом съезде исключил семь кандидатов из партийного списка.

"Страна" писала о том, кого и за что исключили из списка "Слуги народа".