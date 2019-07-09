В преддверии досрочных выборов в Верховную Раду партия Владимира Зеленского "Слуга народа" понемногу теряет очки. Пик популярности политсилы, согласно опросам, пришелся на конец мая-начало июня, вскоре после инаугурации. Однако за месяц президентская партия потеряла до 6% поддержки.

"Страна" собрала динамику, как меняется рейтинг "Слуги народа", по данным четырех исследовательских центров, а также разобралась, почему лидер предвыборной гонки уступает позиции.

Слуга народа. Справка о партии

Пропрезидентская партия "Слуга народа" была официально зарегистрирована 2 декабря 2017 года. У нее такое же название, как и у популярного комедийного сериала 2015-2019 годов и фильма 2016 года производства студии "Квартал 95".

Именно в "Слуге народа" Владимир Зеленский впервые примерил на себя образ президента из народа, сыграв учителя Василия Голобородько, который внезапно став любимцем общественности и занял кресло президента.

После того, как Владимир Зеленский действительно стал президентом Украины и досрочно распустил Верховную Раду, партию и список в парламент возглавил его советник и политтехнолог Дмитрий Разумков.

Под номером два в списке идет представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. На третьем месте заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета им. Каразина Ирина Венедиктова.

Четвертый номер в списке – активист Давид Арахамия. Пользователям сети он больше известен под псевдонимом Дэвид Браун. Он является создателем волонтерской инициативы "Народный проект", задача которого – помогать военным. После президентских выборов он инициировал флешмоб в поддержку Петра Порошенко.

Под номером пять значится глава совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко. Она в 2014-2015 годах. Ранее она работала аналитиком в организации Виталия Шабунина "Центр противодействия коррупции", а в 2014-2015 годах была депутатом Киевсовета от партии "Демократический альянс".

Ранее "Страна" публиковала досье на всех кандидатов в президентской партии. А также списки мажоритарщиков от партии по областям.

Как менялся рейтинг "Слуги народа"

В декабре 2017 года в опросе Центра Разумкова партия набирала 4%. В 2019 году, после избрания Владимира Зеленского президентом рейтинги "Слуги народа" рванули вверх. Партия стала лидером среди других политических сил по поддержке избирателями и в среднем показывает поддержку - 40% плюс.

При этом пик популярности пока выпал на время до и сразу после победы Зеленского. Но потом рейтинг "Слуги народа" начал понемногу снижаться, на что повлияли многие факторы.

Главный из них - неисполнение Зеленским своих обещаний по остановке войны. До выборов президента "слуга народа" заявлял, что готов встречаться с Владимиром Путиным для решения этой проблемы. Также он критиковал Петра Порошенко за бездействие с возвратом захваченных Россией моряков.

Но на деле команда Зеленского и сама не сделала ни шагу в этих направлениях. На фронте стали заметно больше стрелять. Параллельно новый президент вывел из переговорного процесса по обмену пленными Виктора Медведчука, с которым были готовы разговаривать и на Донбассе, и в Кремле.

Сам же президент начал все чаще говорить штампами Петра Порошенко, зачитывая его речи вместо своих.

В этом причина снижения популярности "Слуги народа". Параллельно набирает популярность партия того же Медведчука, которую он возглавляет вместе с нардепом Юрием Бойко - "Оппозиционная платформа - За жизнь". У нее уже 13% голосов среди тех, кто определился с выбором, хотя начинала партия в начале лета с 10%.

"Платформа" открыто выступает за переговоры с сепаратистами и выполнение политической части Минских соглашений (особый статус Донбасса, русский язык в регионе и амнистия).

Параллельно Медведчук, даже будучи выброшенным из официального переговорного процесса, возвращает домой украинских пленных и ведет переговоры с "Газпромом". То есть показывает, что уже сейчас делает то, что Зеленский обещал, но поставил на длинную паузу.

У президента же по всем этим вопросам - пока результатов ноль. Новая властная команда старательно уклоняется от диалога с Кремлем, обставляя его различными невыполнимыми условиями.

Поэтому рейтинг "Слуги народа" пока работает в минус.

Рейтинг Слуги народа. Динамика с мая по июль

"Страна" собрала динамику рейтинга партии после победы Владимира Зеленского, по данным Социологической группы "Рейтинг":

16 мая, то есть до указа президента о роспуске парламента и досрочных выборах, за партию "Слуга народа" готовы были проголосовать 39,9%.

5 июня, после инаугурации и указа о досрочном роспуске Рады, политсилу готовы были поддержать 48,2% определившихся с выбором украинцев.

12 июня президентскую партию поддерживали 47,5%.

19 июня за партию "Слуга народа" были готовы проголосовать 47,1%.

26 июня партия "Слуга народа" набрала бы 45,3%.

4 июля рейтинг "Слуги народа" снизился до 42,3%.

То есть, только за июнь партия потеряла около 6% поддержки.

А также, как менялись показатели согласно опросов Центра "Социальный мониторинг:

23 мая, через пару дней после инаугурации Зеленского, партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8%.

10 июня "Слугу народа" готовы были поддержать 43,1% респондентов

25 июня "Слуга народа" набирала 45,3%.

1 июля за "Слугу народа" были готовы проголосовать 43,2%.

По этим данным, рейтинг за месяц в итоге упал всего на 0,1%, но в середине месяца был всплеск популярности, который окатился сразу на 2%.

По данным международного исследовательского центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) картина следующая:

2 мая, через несколько дней после официальных результатов выборов президента, у партии "Слуга народа" Владимира Зеленского было 27,9% поддержки.

20 июня, у партии президента было 43,9% голосов.

5 июля партию "Слуга народа" поддерживали 41,6%.

То есть потеряно около 2% поддержки.

По данным социологической компании Seetarget:

28 июня - у партии Зеленского было 28,9% (данные только по Донецкой области)

9 июля голосовать за партию "Слуга народа" намерены 42,5% (данные по Украине)