Сегодня, 8 июля, Совет Госдумы России обсудит вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и минеральной воды, а также о запрете на денежные переводы в республику. Об этом журналистам сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, передает Rg.ru.



Парламентарий напомнил, что прекращается авиасообщение с Грузией, но при этом большое количество российских туристов оттуда еще не выехали и подвергают себя опасности, оставаясь в этой стране. По его мнению, действия, направленные против России и россиян "должны получить адекватную оценку".

По словам Неверова, Совет Госдумы на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и минеральной воды, а также о запрете на денежные переводы в эту страну.

Напомним, антироссийские протесты начались в Тбилиси 20 июня после того, как депутат Госдумы России коммунист Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Они блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседаний. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. После этого несколько тысяч человек пришли к зданию парламента в знак протеста.

После столкновений полиция применила для разгона резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня разгон митинга завершился задержанием 305 человек во время беспорядков пострадали не менее 240 человек, 80 из них - полицейские. 21 июня после массовых протестов в Тбилиси президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с начала июля, в то же время он не уточнил, до какого числа будет действовать запрет.

"Роспотребнадзор" позже заявил об "ухудшении качества" грузинского вина и запретил ввозить этот продукт от нескольких производителей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Грузии напали на автотуристов из России и потребовали убрать георгиевскую ленту.

Также мы сообщали, что Россия ночью приняла последний самолет из Тбилиси и прекратила авиасообщение с Грузией.