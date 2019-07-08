В России сообщили, что несмотря ни на что готовы к телемосту с Украиной. "У нас нет оснований для отмены телемоста с украинским каналом (NewsOne - прим.ред.)", - заявили в ВГТРК.

Оно прозвучало на фоне информации об отказе от телемоста со стороны NewsOne и угроз расправы. По данным NewsOne, журналисты телеканала начали получать прямые угрозы физической расправы.

Телеканал ранее анонсировал телемост с "Россией 24" под названием "Надо поговорить". Его ведущими должны были стать российские и украинские журналисты. Он должен пройти 12 июля в 18.00.

Ранее мы разбирались, что означает атака на NewsOne за телемост с Россией. Сперва ситуация выглядела как эмоциональный шантаж. Ранее похожие эфиры (правда, с неподконтрольными территориями Донбасса) практиковал "17 канал".