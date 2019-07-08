Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky и сохранил решение о его двухнедельном задержании. Киевское выступление рэпера, который должен стать хэдлайнером пятого дня фестиваля Atlas Weekend, под угрозой срыва.

Как сообщает издание Aftonbladet, суд отклонил апелляцию адвокатов музыканта по отмене задержания. Поэтому двухнедельный арест за драку, которая произошла ранее в Стокгольме, остается в силе. Сторона защиты заявила, что обжалует это решение в Верховном суде. Рэпер утверждает, что действовал в порядке самообороны, когда ввязался в драку.

Организаторы Atlas Weekend, где 13 июля должен выступить A$AP Rocky, пока не комментируют судебную апелляцию по поводу двухнедельного ареста рэпера.

Как сообщалось ранее, 3 июля A$AP Rocky и трех членов его команды задержали по подозрению в нападении на двух человек в центре Стокгольма. В связи с арестом певец уже отменил концерты в Норвегии и Польше.

Также мы писали, что на Atlas Weekend бесплатно выступит София Ротару. Она станет хэдлайнером первого дня, посвященного украинской музыке. Вход на фестиваль 9 июля будет бесплатным.

Ранее "Страна" публиковала полное расписание выступлений всех артистов во все дни Atlas Weekend.