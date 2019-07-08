Двое сотрудников телеканала "Рустави 2" уволились в знак протеста против нецензурной ругани в адрес президента России Владимира Путина в эфире. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

По данным агентства, телеканал покинул один из операторов - Леван Маргвелашвили. Об этом он сказал на митинге, бросив камеру и порвав свою пресс-карту. "У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли", - сказал он.

Другой покинувший "Рустави 2" сотрудник - Леван Ростомаули работал над популярным в Грузии сериале "Подруги моей жены".

Ранее секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что поведение ведущего на грузинском телеканале "Рустави 2" является "эскападой ущербного человека".

Вечером 7 июля журналист Георгий Габуния начал выпуск авторской программы в эфире "Рустави 2" с нецензурной ругани в адрес президента России Владимира Путина.

Каналу пришлось прекратить работу в ночь на 8 июля из-за митингов возле здания начавшихся после этого. Компания принесла извинения за матерные высказывания, уточнив, что увольнять Габунию пока не будут. По словам пресс-секретаря Путина, подобного рода поведение недостойно грузинского народа.

Как сообщала "Страна", на канале Порошенко устроят матерный флешмоб в поддержку Габунии. Его хотят провести на телеканале "Прямой" в среду, 10 июля.

Отметим, что президент и премьер-министр Грузии осудили мат ведущего в адрес Путина.