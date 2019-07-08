В украинских гостиницах теперь станут требовать установку телефонных автоматов, абонентских ящиков и медпунктов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

В сообщении говорится, что ранее в отелях обязательным было наличие одного телефона-автомата на каждые 100. Если же в отеле было предусмотрено более 100 мест, то в здании был обязательным медпункт. Теперь в Государственный строительных нормах (ГСН) эти требования не предусмотрены.

"И таких требований было немало и все они были обязательными. Сегодня в современном мире это делать неактуально, нелогично и ненужно. Поэтому мы убрали эти советские нормы", - отметил Лев Парцхаладзе.

Он также сообщил, что новые ГСН начнут действовать уже в октябре 2019 года и будут касаться новых отелей и тех, которые реконструируют.

Также Парцхаладзе добавил, что новые ГСН предусматривают право владельцев отелей на оборудование дополнительных помещения для бытового обслуживания и торговли. Там могут быть обустроены химчистки, парикмахерские, магазины и прочее.

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