9 июля стартовал самый масштабный украинский музыкальный фестиваль этого лета - Atlas Weekend 2019. Он традиционно собирает музыкантов из разных стран и их поклонников на территории ВДНХ в Киеве. Атлас викенд продлится до 14 июля включительно. В первый день, вход будет свободным.

Мы собрали полезную информацию об Atlas Weekend в этом году: расписание на 9 июля, билеты, как будет работать общественный транспорт.

Кто выступит 9 июля. Расписание, карта фестиваля

Концерт на главной сцене начнется с 15:00. Там выступят украинские исполнители. В числе хедлайнеров первого дня - Mozgi, Сфия Ротару, Настя Каменских, Дзидзьо, Алексеев. На других сценах выступят ONUKA, Скай, O Torvald, YUKO, и другие украинские музыканты.

Main Stage & West Stage



East Stage & North Stage

Garden Stage & Kurenivka Stage

Burn Stage & Borjomi Active Stage

Организаторы опубликовали детальную карту фестивальной территории. Гостей ожидает девять сцен, более 30 зон (бассейн, кемпинг, пресс-зона, детская зона, фудкорт, медпункт и др.), 11 баров.

Сцены:

1 - Burn Stage; 2 - North Stage; 3 - Pepsi & Lays Stage; 4 - Night Stage; 5 - West Stage; 6 Z-games Stage; 7 - главная сцена; 8 - East Stage; 9 - Kurenivka Stage

Профессиональная фото- и видеосъемка на Atlas Weekend запрещена. Это можно делать только по аккредитации. Снимать на камеру мобильного телефона - можно, если при этом не используется съемный объектив.

Билеты

Можно купить несколько видов билетов: на 1 день, на 3 дня, абонемент на все дни, ночной билет на выступления диджеев. Есть обычная и vip-версия для тех, кто хочет наблюдать за главной сценой с огражденной площадки с баром и под навесом.

К 10 июля стоимость билетов вырастет. На утро 9 июля цены на билеты были следующие:

однодневный обычный - 1350 грн (подорожает до 1450 грн)

однодневный vip - 3400 грн (3650 грн)

на три дня - 2700 грн (подорожает до 2900 грн)

на три дня vip - 6750 грн (подорожает до 7250 грн)

абонемент с 10 по 14 июля - 3200 грн (подорожает до 3500 грн)

абонемент с 10 по 14 июля vip - 8000 грн (подорожает до 8750 грн)

ночной билет - 550 грн (подорожает до 600 грн)

ночной билет на 5 ночей - 1400 грн (подорожает до 1500 грн)

ночной билет на 14 июля - 275 грн (подорожает до 300 грн)

Вход на Atlas Weekend 2019 свободный для детей до 12 лет (в сопровождении взрослого с билетом).

Как будет работать метро

9 и 12 июля киевский метрополитен продлил работу на час. Если обычно станция метро на ВДНХ закрывается в 23:55, в эти два дня можно успеть на метро - до 00:55. Это сделают, чтобы посетителям фестиваля было удобнее добираться домой после концерта.

Новости Атлас Викенда

В конце июня стало известно, что на фестивале в Киеве не выступит шотландский инди-исполнитель Tom Walker. Певец также отменил часть летнего тура по США. Организаторы Атлас Викенда отметили, что выступление было отменено по независящим от них причинам.

А в июле возникли проблемы с хедлайнером A$AP Rocky. Певца обвинили в участии в драке в центре Стокгольма, суд постановил задержать его на две недели. Адвокаты хип-хоп музыканта уже проиграли апелляцию, но намерены обжаловать решение о задержании в Верховном суде. Пока менеджеры музыканта не стали отменять его выступление в Киеве 13 июля.

Следить за новостями поможет мобильное приложение Atlas Weekend-2019, которое можно скачать для iOS и Android.