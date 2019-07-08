Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович, который сейчас выступает в США за Лос-Анджелес Гэлакси снова отличился в соцсетях. В своем Twitter он назвал футбольную команду всех времен и народов. Но Златан не был бы Златаном, если бы не отличился и в этот раз.

Он включил в команду самого себя на все позиции, и более того, тренером этой "dream team" он также назначил себя. Правда, после некоторого размышления. Команду-мечту Златан Ибрагимович назвал просто и без затей - Голодные львы.

"Моя команда всех времен. Осталось только определиться с тренером. Может быть это будет Златан", - написал Ибрагимович.

Фото: twitter.com/Ibra_official

Напомним, Златан Ибрагимович выступает в чемпионате США (Major League Soccer, сокращенно MLS - Прим.Ред.) с 2018 года.

В своей карьере экс-форвард сборной Швеции успешно играл за такие клубы как Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. В копилке у классного футболиста 31 трофей.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Златан Ибрагимович невероятным ударом забил свой 500-й мяч в карьере.

Также мы рассказывали, что Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола США.