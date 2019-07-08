Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 8 июля 2019 года укрепился до 25,61 грн за единицу американской валюты. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару до уровня апреля 2018 года - до 25,870835 грн/$1. А на понедельник, 8 июля, официальный курс доллара по отношению к гривне стал еще ниже - 25,71 грн за единицу "зеленого".

Ранее "Страна" сообщала, что основной причиной падения курса доллара остается активность иностарнцев по скупке украинских облигаций госзайма (для чего в страну заводится валюта).

Также мы писали о том, что украинцы пошли скупать доллары, но в обменниках не хотят снижать курс.