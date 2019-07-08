Телеканал NewsOne сообщил об отмене телемарафона "Надо поговорить". Его планировали провести с Россией, которую бы представлял канал "Россия 24".

"Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака", - заявили на телеканале.

По данным NewsOne, журналисты телеканала начали получать прямые угрозы физической расправы.

Телеканал заявляет, что планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель.

"Вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи? Поэтому телеканал "NewsOne" сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить", - говорится в заявлении NewsOne.

Телеканал ранее анонсировал телемост с "Россией 24". После этого его атаковали сторонники Порошенко и националисты. "Страна" разбирала хроники этого конфликта в материале "Репетиция срыва Минских соглашений. Что означает атака на NewsOne за телемост с Россией".

Также против проведения телемоста выступил президент Владимир Зеленский.