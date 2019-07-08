В Кремле после предложения президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину провести переговоры по Донбассу с участием представителей Германии, Франции, Великобритании и США задались вопросом о судьбе Минских соглашений.

"Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в понедельник предложение президента Украины. Его цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, "во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается".

"Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими соглашениями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил Песков.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе. 

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!