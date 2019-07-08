В Кремле после предложения президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину провести переговоры по Донбассу с участием представителей Германии, Франции, Великобритании и США задались вопросом о судьбе Минских соглашений.

"Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в понедельник предложение президента Украины. Его цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, "во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается".

"Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими соглашениями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил Песков.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.