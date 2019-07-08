В Кремле поприветствовали инициативу NewsOne и канала "Россия" провести телемост "Надо поговорить". Это заявление прозвучало незадолго до того, как его отменили из-за угроз украинским журналистам. Об этом пишет "Интерфакс".

"Это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать. Несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял, это общение и прямо, и опосредованно продолжается", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что подобная инициатива заслуживает высокой оценки.

Напомним, мы писали о том, что означает атака на NewsOne за телемост с Россией и что он стал экзаменом для украинских властей.

Напомним, что несколько минут назад NewsOne отменил телемост "Надо поговорить" из-за угроз журналистам. "...NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить", - сказано в заявлении телеканала.