В Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля проходят пять партий. Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", сообщает 112 Украина.

Итоги исследования говорят о том, что среди тех избирателей, которые намерены участвовать в голосовании 21 июля и уже определились со своим выбором, 41,6% намерены отдать голос за партию "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, 13,7% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, 8,5% - "Европейскую солидарность" Петра Порошенко, 7,7% - за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, еще 7,5% избирателей готовы проголосовать за партию "Голос" Святослава Вакарчука.

Остальные партии, судя по результатам опроса, пока не могут преодолеть 5% проходной барьер.

Роллинговое исследование проводилось методом личного интервью среди населения возрастом 18 лет и старше. Было опрошено 2 тысячи респондентов, стандартная ошибка составляет +/- 1,2-2,2%.

Ранее "Страна" писала о том, что рейтинг "Слуги народа" снижается, а у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - растет, - западные социологи.

Также мы сообщали, что Верховный суд отменил пережеребьевку партий.