На сборах в Австрии игроки Шахтера отдыхают от напряженного тренировочного процесса, как могут. Некоторые для снятие стресса выбирают настольный теннис.

В частности, такой вид отдыха предпочли Виктор Коваленко, Никита Шевченко и Андрей Пятов, Николай Матвиенко. Разделившись на 2 команды по двое соответственно они сыграли 5 партий. Проигравшие - отжимались.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Как сообщала "Страна", игроки Шахтера начали австрийскую часть предсезонного сбора с представителем третьей лиги Чемпионата Германии по футболу ФК Юрдинген.

Отметим, Динамо разгромило соперника из Австрии на сборах.

Напомним, что новый сезон чемпионата Украины стартует игрой за Суперкубок. Динамо и Шахтер сыграют за этот трофей 28 июля в Одессе