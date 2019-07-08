Гражданская жена нардепа Дмитрия Тымчука, который умер 19 июля в результате огнестрельного ранения, сообщила, что он застрелился сам. Об этом свидетельствуют материалы расследования, опубликованные в ЕРДР.

Так, по словам сожительницы Тымчука (помощницы нардепа Алены Коваль - Прим.Ред.), в день трагедии тот достал пистолет и угрожал себя убить. Женщина отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством. Однако, около 12:00 Тымчук себя застрелил. Таким образом, в момент выстрела женщина была в комнате рядом с Тымчуком.

По словам гражданской жены, депутат в последнее время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу, был в депрессии. Во время разговоров Тымчук высказывал суицидальные намерения.

О происшествии женщина сообщила другу и помощнику нардепа. О конфликтах и долговых обязательствах погибшего ей ничего неизвестно.

Отметим, что после гибели Тымчука его однопартиец Антон Геращенко писал, что нардеп застрелился при чистке наградного оружия. Во фракции "Народный фронт" также не исключали, что народного избранника убили.

Напомним, 22 июля в Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком. Он лежал в открытом гробу и был отпет.

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