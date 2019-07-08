Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение касательно анонсированного телемоста между украинцами и россиянами, который организовывают телеканалы NewsOne и "Россия 1". Передача называется "Надо поговорить".

В частности, Зеленский обратился к Владимиру Путину.

"Надо поговорить. Давайте обсудим, чем Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место: думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?" - отметил президент Украины.

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