Президент Владимир Зеленский собрал совещание для обсуждения ситуации вокруг телеканала NewsOne, который анонсировал проведение 12 июля телемоста между Украиной и Россией под названием "Надо поговорить!". Об этом на Согласительном совете заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Об этом сообщает Укринформ.

Руслан Стефанчук также проинформировал, что прорабатываются решения для информационной безопасности страны.

Напомним, телемост должен выйти в эфир 12 июля в 18:00. Анонс этого мероприятия вызвал резко негативную реакцию у сторонников Петра Порошенко и националистов.

Ранее "Страна" подробно писала, что означает скандал вокруг телемоста.