Руководитель СБУ Иван Баканов предлагает президенту Владимиру Зеленскому созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за запланированного на 12 июля телемоста Украина - Россия.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Считаю абсолютно неприемлемой организацию телеканалом NewsOne телемоста с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями", - заявил Баканов.

По его словам, СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новости"(телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО.

На внеочередном заседании СНБО Баканов предлагает в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 04.10.2018 №2589-VIII принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и NewsOne и ввести их в действие соответствующим указом президента Украины.

Руководитель СБУ также обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы он предупредил вещателей о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санационном списке СНБО).

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что означает проведение этого телемоста.