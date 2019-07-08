В четверг, 11 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом сообщает 112 Украина.

Так, спикер парламента Андрей Парубий назначил внеочередное заседание на 14:15 11 июля. С инициативой провести его выступили представители фракции Радикальной партии, они собрали 150 подписей "за".

"Мы совместно провели обсуждения и договорились, что оптимальное время для проведения внеочередной сессии будет в четверг между утренним пленарным заседанием и вечерним пленарным заседанием, то есть в 14:15. И предложение заключается в том - в конце концов, это даже не предложение, это моя обязанность как председателя Верховной Рады Украины, назначить в трехдневный срок внеочередную сессию, и я сейчас объявляю, что я ее назначаю на четверг, 11 июля, в 14:15", - сказал Андрей Парубий.

Напомним, Рада соберается на внеочередное заседание ради кастрации педофилов. На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней (малолетнего), несовершеннолетнего (несовершеннолетней) и лица, не достигшего половой зрелости (№6449 от 16.05.2017); проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего (№6607 от 21.06.2017).

Также мы писали, что 8 июля проходит заседание Согласительного совета Верховной Рады.