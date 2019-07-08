В деле экс-главы Конституционного суда, который через суд пытается восстановится в должности появились новые важные детали. Их опубликовал на своей странице в соцсети юрист Андрей Федур.

Из сообщения становится понятно, что коллегия судей отказала в открытии апелляционного производства по жалобе Конституционного суда Украины на постановление Окружного административного суда города Киева от 22 мая 2019 года.

Таким образом, открыта дорога к началу судебного производства в Окруженом суде по восстановлению в должоности Станислава Шевчука.

Фото: facebook.com

Напомним, речь идет о тяжбе бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука, которые через суд намерен восстановиться в должности, ссылаясь на многочисленные нарушения при своем увольнении и его политическую мотивацию.

"Страна" уже подробно писала об этой истории. Станислав Шевчук еще до первого тура выборов заявил о давлении со стороны Порошенко и сказал, что не приведет к присяге президента Украины, избранного путем фальсификаций. За это против него был организован переворот силами судей, которые ориентировались на "Народный фронт" и Порошенко, а также теми, кто был назначен еще во времена Януковича и сидел на прочном крючке у прошлой власти.

Также мы сообщали, что советник Зеленского Руслан Стефанчук поддержал уволенного с поста главы КСУ Шевчука.