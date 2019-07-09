Прошла неделя с того момента, как журналиста "Страны" Влада Бовтрука избили на Майдане в Киеве.

Уже буквально на следующий день мы установили нападавшего - им оказался националист и провокатор СБУ Алексей Цымбалюк.

С тех пор полиция открыла два уголовных дела. Одно - по факту нападения, второе - по угрозам, которые Цымбалюк высказал в отношении Влада в Facebook.

Влад уже снял побои - медики подтвердили факт избиения.

Однако, следствие пока не выдвинуло подозрений националисту. Да и власть никак не комментирует избиения журналиста в центре столицы - что в любой европейской стране уже стало бы поводом для скандала.

"Страна" вспоминает детали инцидента и какие процессуальные телодвижения идут по нему сейчас.

Что произошло

Владислав Бовтрук 2 июля пришел на митинг, организованный на Майдане сторонниками Петра Порошенко и националистами против регистрации ЦИКом кандидатами в депутаты Анатолия Шария и Андрея Клюева, по редакционному заданию - делать репортаж.

В один из моментов он заметил потасовку. Как оказалось, на митинг пришел один из сторонников Шария с красным шариком. На него тут же набросились и начали прогонять.

"Я подошел поближе, чтоб заснять этот инцидент и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга - мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами. Я поднялся и четко произнес, что я журналист после чего меня облили водой и начали кричать "Тебе мало? Добавить?". В этот момент пришла полиция и вывела меня из толпы", - рассказал Влад.

Позже в сети появилось видео, снятое очевидцем сразу после избиения. В самом начале ролика возле Влада виден мужчина в черной футболке и серой кепке. Наш журналист опознал его как нападавшего.

На видео заметно, как после избиения Влад говорит собравшимся активистам и полиции, что он представляет "Страну". В ответ его снова атакуют и пытаются ударить, но полиция уводит журналиста из толпы.

Нападавший - "киллер Бабченко"

Уже на следующий день стала известна личность человека, избившего журналиста. Им оказался так называемый "киллер Аркадия Бабченко", известный своими неонацистскими взглядами бывший священник Киевского патриархата Алексей Цымбалюк.

Он стал широко известен после участия в инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко. Он там выступал в качестве агента СБУ. Ему была отведена роль провокатора, задачей которого было заставить организатор преступления поверить, что Бабченко мертв.

Цымбалюк – в прошлом священник Киевского патриархата. С началом войны пошел в "Правый сектор" и рассуждал, что убивать сепаратистов это не грех, а акт милосердия.

После начала конфликта на Донбассе Цымбалюк записался в "Правый сектор", позже служил в батальоне "Госпитальеры".

Вернувшись в Одессу, он стал активнее вести свой Facebook. Судя по фото, исповедует неонацистские взгляды.

Последнее время Цымбалюк "работает" в Киеве, появляясь на многих уличных акциях, которые ранее направлялись из СБУ.

На митинге 2 июля Цымбалюк стоял в рядах своих соратников, среди которых были С14 и "Братство" Корчинского. Также на Майдане присутствовал националист из Одессы Сергей Стерненко, год назад зарезавший человека.

Полиция открыла дела

3 июня стало известно, что полиция открыла уголовное дело по факту нападения на журналиста в ходе выполнения служебных обязанностей.

В ЕРДР (единый реестр досудебных расследований) внесена информация о совершении преступления в отношении журналиста и зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345-1 УК (умышленное причинение журналисту побоев или легких телесных повреждений, что связано с осуществлением его профессиональной деятельности).

По этой статье предусмотрено ограничение или полное лишение свободы на срок до пяти лет.

Второе уголовное дело, окрытое уже 7 июля, касается угроз убийством.

После инцидента на Майдане в социальных сетях Цимбалюк писал, что Бовтруку "не дают покоя лавры Бузины". Напомним, известный оппозиционный журналист и писатель Олесь Бузина был убит в апреле 2015 года во дворе своего дома в Киеве. По делу о его убийстве проходят обвиняемыми националисты Медведько и Полищук.

При этом пока что дела открыты по заявлению и подозреваемых в них нет. Это наводит на мысль, что Цымбалюка пытаются вывести из-под удара.

По данным источников "Страны" в МВД, полиция сейчас опрашивает свидетелей нападения и пытается установить местонахождение Цымбалюка.

"Сложность в том, что Цымбалюк сейчас находится под опекой СБУ по делу Бабченко по программе защиты свидетелей. Однако, это не освобождает его от ответственности за совершенные преступления. Поэтому его разработка продолжается", - сказал источник "Страны" в полиции.

"Страна" обращается ко всем свидетелям нападения на Влада Бовтрука (напомним, оно произошло около 20 часов вечера 2 июля на Майдане) - передать в редакцию видео- или фотоматериалы, а также выступить в качестве свидетелей по этому делу, чтоб помочь наказать беспредельщиков! Также просьба сообщать о местонахождении Цымбалюка.

Информацию шлите под адресу info@strana.ua с пометкой "дело Влада Бовтрука".

Новое нападение на журналиста "Страны"

Из представителей власти на избиение нашего журналиста пока никто не отреагировал.

Разве что глава Офиса президента Андрей Богдан вкольз упомянул, что на митинге сторонников Порошенко напали на журналиста.

На наши запросы в Офисе президента никто не ответил.

Также "Страна" отправила в Комитет по свободе слова Рады требование рассмотреть наш вопрос на ближацшем заседании (оно состоится в среду 10 июля). Однако до сих пор никакого ответа не пришло.

Такая вялая реакция на совершенное преступление закономерно порождает у беспредельщиков чувство безнаказанности.

Буквально вчера пытались избить еще одного журналиста "Страны" Кирилла Малышева.

Журналиста атаковали 8 июля во время акции под стенами телеканала Newsone. Кирилл находился там по редакционному заданию. После этого представители полиции попросили его (а не радикалов) покинуть митинг "во избежание провокаций".

"Спустя несколько минут после начала митинг непосредственно от входа в бизнес-центр, где находится телеканал NewsOne, переместился на перпендикулярную улицу, куда якобы выходят окна офиса телеканала. Я двинулся следом. Около нас Стерненко дописывал на асфальте "н@ху& русских". В этот момент я увидел в десяти метрах от себя лидера ультраправой организации С14 Евгения Карася и фотографа одного из киевских изданий. Фотограф показывал на меня рукой", - рассказывает Кирилл Малышев.

Далее, по его словам, Карась прокричал в толпе: "Вот сепаратист. Журналист "Страны".

"Сразу после этого меня пытались атаковать участники акции. Но на мою защиту стали другие активисты. Заступился и журналист "Фокуса". Это позволило выиграть время и подошедшая полиция диалога вывела меня из толпы", - говорит Малышев.

После этого копы попросили Кирилла покинуть митинг "во избежание провокаций".

Физически Малышев не пострадал. Но факт остается фактом - меньше, чем за неделю радикалы напали на двух наших журналистов, которые исполняли служебные обязанности. Это говорит о том, что уличные "бойцы" времен Порошенко продолжают вольготно чувствовать себя и в Украине Владимира Зеленского.

Именно этот момент отмечали все, кто комментировал очередную волну атак на журналистов.

Реакция на избиение

В Национальном союзе журналистов Украины возмущены нападением на Владислава Бовтрука. Глава НСЖУ Сергей Томиленко сказал "Стране", что произошедший инцидент является возмутительным. "Любые митинги и политические акции должны быть открыты для журналистов всех медиа и сотрудники СМИ не должны бояться ходить на массовые мероприятия и выполнять свою работу. Эта агрессия становится возможной, потому что в украинском обществе уже годами наработался стереотип - журналист является беззащитной жертвой, атака на него остается безнаказанной. Рассчитываем, на то, что в полиции хватит профессионализма провести расследование и выдержки не обращаться к политике" - заявил Томиленко.

Главный редактор "Страны" Игррь Гужва написал в Facebook: "Нападение на Владислав Бовтрук (Vladislav Bovtruk) - это экзамен для новой власти. Личность нападавшего известна (его установила "Страна"). Уголовное производство открыто. Прямой путь к следственным действиям и объявлению подозрения.

Если же дело вновь спустят на тормоза, то это будет означать одно - наци-гопники на зарплате у Порошенко (все эти Караси-Стерненко-Цымбалюки) по-прежнему чувствуют себя безнаказанными и в интересах Порошенко дестабилизируют ситуацию в стране.

И этим экс-президент будет пользоваться и дальше. Например, по поводу уголовных дел, которые возбуждаются сейчас против него. Наци-гопота будет кошмарить судей, следователей, блокировать процесс. С этим нужно кончать. Чем раньше, тем лучше. Именно поэтому дело о нападении на Влада - знаковое и предельно важное".

"Петр Алексеевич, вы доиграетесь в политику", - отреагировала на инцидент с избиением в соцсети заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Специальный корреспондент "Страны" Олеся Медведева заявила, что избиение Владислава Бовтрука на "майдане Порошенко" говорит о том, что в Украине со сменой президента не произошло изменений относительно свободы слова.

"В наше время несвобода слова в Украине. Режим Порошенко, вроде бы, закончился: когда интенсивно давили на СМИ и определенных журналистов. Но вроде пока ничего, как мы видим, и на улице не изменилось, и на законодательном уровне тоже...", - сказала она в эфире телеканала NewsOne.

Олеся Медведева рассказала, что Владислав Бовтрук уже написал заявление с полицию, а "Страна" фактически провела расследование за правоохранителей и установила личность избивавшего журналиста человека.

"Это Алексей Цымбалюк - так называемый "киллер" Аркадия Бабченко, которого СБУ использовала в качестве подставного киллера, чтобы товарищ Герман, которого позже обвинили в заказе убийства Бабченко, поверил, что он умер. Получается, агент СБУ избивает украинского журналиста и дальше продолжает хвастаться этим в соцсетях, угрожая ему судьбой Бузины. О чем это все говорит? Что эти люди продолжают бесноваться на улице за деньги Порошенко. Карась, агент СБУ Цымбалюк - продолжают себя чувствовать свободными на улице. Я не удивлюсь, если правоохранительные органы похоронят и это дело, как они это делали и до этого, потому что руководство правоохранительных органов осталось то же", - сказала Олеся Медведева.

На происходящее 9 июля отреагировал нардеп Юрий Павленко. Он направил запрос в Комитет по свободе слова Верховной Рады, членом которого является.

Павленко предложил главе комитета Виктории Сюмар вынести на завтрашнее заседание вопрос избиения Влада Бовтрука. И пригласить туда как журналистов "Страны", так и полицейских.

Такой же запрос в Комитет направляет от своего имени и "Страна".