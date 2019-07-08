Верховный суд изменил подсудность в деле об изменении меры пресечения Александру Ефремову. Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Андрей Портнов.

"Друзья, приветствую решение Верховного Суда об изменении подсудности в деле об изменении меры пресечения Александр Ефремову. Больше ни у прокуроров, ни у Старобельского маньяка нет ни одного шанса держать его в тюрьме. Ждём освобождения в самое ближайшее время", - написал Портнов.

Скриншот: Facebook/ Andrey Portnov

Напомним, в СИЗО Ефремов, которого обвиняют в госизмене, находится более двух лет, судебные заседания проходят в Старобельском суде Луганской области.

Также мы писали, что в июне Старобельский суд оставил Ефремова за решеткой до 17 августа.