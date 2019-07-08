Государственная фискальная служба планирует купить 11 тысяч компьютеров и потрать на них 220 млн гривен. Об этом пишут "Украинские Новости".

Так, ГФС объявила тендер в системе публичных закупок ProZorro. В соответствии с запросами службы, один компьютер должен обойтись в 20 тыс. гривен. Это будут ПК с монитором и системным блоком в одном корпусе, процессором не менее Core i3 8-го поколения, 4 ядрами и кэш-памятью 6 МБ и более.

Отмечается, что персональный компьютер должен обязательно комплектоваться операционной системой с соответствующей лицензией на право пользования Microsoft Windows 10 (или эквивалентом) с обязательной поддержкой интеграции со службой каталогов Active Directory.

Операционная память должна иметь не менее одного модуля 4ГБ DDR4 с возможностью увеличения объема не менее чем до 12 ГБ без замены установленной памяти. Срок поставки - до 31 декабря.

Напомним, ГФС объявила о старте программы "Бастион". В бюджет анонсировали поступление до 2 млрд гривен.

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