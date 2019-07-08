Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в конце прошлой недели посетил админграницу с оккупированным Крымом и подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Крым - это Украина! Во время поездки, организованной СНБО, временный поверенный в делах Тейлор посетил админграницу с Крымом вместе с представителями СНБО, СБУ, ВC Украины, крымскотатарской общины, и подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США", - говорится в заявлении.

Фото: twitter.com

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в район разведения сил и встретился там с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Также мы сообщали, что Волкер позвонил Суркову и предложил после выборов в Украине обсудить особый статус Донбасса.