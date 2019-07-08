В воскресенье, 7 июля, в Черниговской области произошло смертельное ДТП при участии велосипедиста и КамАЗа. Об этом сообщается на сайте Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

Трагедия произошла в селе Южное Ичнянского района Черниговской области. Около 12:50 на улице Соборной водитель, управляя автомобилем "КамАЗ" с прицепом, при обгоне велосипедиста наехал на него. В результате ДТП велосипедист от полученных травм погиб на месте аварии.

Напомним, оторванное колесо военного УАЗа сбило велосипедиста в Запорожье, мы публиковали видео с места происшествия.

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