Против Алексея Цымбалюка, который недавно избил журналиста "Страны" Влада Бовтрука на Майдане в Киеве, завели новое уголовное дело.

Документ о начале досудебного расследования оказался в распоряжении нашего издания.

Речь идет об угрозе убийства. После того, как Бовтрук подал заявление в полицию после избиения, Цымбалюк написал в Facebook, что нашему журналисту "не дают покоя лавры Бузины".

Писатель Олесь Бузина был застрелен у подъезда своего дома в Киеве предположительно националистами С14. Поэтому Влад воспринял слова Цымбалюка как недвусмысленную угрозу убийства. И написал новое заявление в полицию.

Данные о начале уголовного дела были внесены в Единый реестр досудебных расследований 7 июля.

По факту недавнего нападения на Влада полиция уже открыла дело. Речь идет о препятствовании журналисту при выполнении служебных обязанностей, что является уголовным преступлением.

На журналиста "Страны" напали, когда он вел репортаж с "майдана Порошенко" 2 июля против регистрации на выборах Анатолия Шария и Андрея Клюева. Нападавшим оказался известный провокатор СБУ Алексей Цымбалюк.

Что о нем известно - можно прочитать в нашей статье "Монах Аристарх из "Правого сектора". Что известно о провокаторе СБУ, который "убил" Аркадия Бабченко".