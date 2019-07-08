Владимир Зеленский назначил еще одного губернатора на Донбассе - главой Луганской облгосадминистрации стал 55-летний Виталий Комарницкий. Указ от 5 июля был опубликован на сайте президента 7 июля.

Президент лично представил нового начальника области во время вчерашней поездки на Луганщину.

Виталий Комарницкий был ректором Луганского госуниверситета внутренних дел. В прошлом состоял в Партии регионов, баллотировался в Луганский областной совет по партийным спискам ПР.

Как и новоназначенного губернатора Донецкой области Павла Кириленко, Комарницкого нельзя назвать националистом или донбассофобом. Скорее наоборот. Он жил и продолжает жить на территории Луганской области. А в свою бытность отметился рядом смелых высказываний о славянском единстве, за которые недавно хотели ввести уголовную ответственность.

Очередное назначение можно рассматривать, как жест Зеленского, которым он хочет показать, что меняет парадигму отношения к жителям Донбасса и хочет им понравиться. Ранее он назначил выходца из Макеевки руководить Донецкой областью.

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Биография, семья, имущество

Виталий Комарницкий - доктор юридических наук, профессор. Он родился в Крыму. С 1986 года учился и работал в Луганской области. В 90-х служил в местной милиции. В 1993 году стал помощником ректора Луганского университета внутренних дел. А в 2007 году стал ректором этого вуза и оставался им до сих пор - даже после переезда вуза в Северодонецк после начала конфликта на Донбассе.

Параллельно Комарницкий занимался политикой - стал членом Партии регионов, несколько раз избирался в советы разных уровней, в 2010 году баллотировался в Луганский облсовет по партийным спискам ПР и был избран депутатом.

В 2014 году нынешний губернатор несколько месяцев работал в вузе, когда город находился под контролем сепаратистов. На их сайтах в конце 2014 года писали, что Комарницкий в начале активно поддерживал "республику", но потом переметнулся на украинскую сторону. Однако вуз и Комарницкий в том же году переехали из Луганска сначала в Николаев, затем в Сумы. А с 2016 года вуз переселился в Северодонецк, который стал админцентром подконтрольной части Луганской области.

У Комарницкого двое сыновей, один из них работает прокурором в Главной военной прокуратуре. Второй имеет российское гражданство и проживает в Москве.

В декларации Комарницкого за 2018 год говорится, что он с женой владеет несколькими объектами недвижимости в Луганске, а в Северодонецке проживают в арендованной квартире. Также ректору принадлежит автомобиль ВАЗ 21083 1995 года выпуска.

Ректор получает порядка 10 тысяч гривен пенсии в месяц и 25 тысяч гривен зарплаты. Денежные запасы Комарницкого - 120 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

Единство славян и победа над фашизмом. О чем говорил до 2014 года

В 2013 году Виталий Комарницкий протестовал против законопроекта от "Свободы" об отказе от термина "Великая отечественная война", заявив, что понимает, что в современной Европе кому-то не нравится, что победа над фашизмом ковалась в войне СССР против Германии, но это не отменяет фактов и понесенных потерь. "Для того чтобы националистический клан в Украине чувствовал себя удобно, мы должны все это забыть?", - говорил Комарницкий.

А в 2012 году Комарницкий заявлял о единстве славян. "Общество устроено так, что всегда есть временные задачи, которые можно решить, даже пережить отдельно, чтобы вместе сойтись на более высоком уровне. Но есть и другая, коренная сторона проблемы, о которой говорил еще Александр Солженицын,- Белоруссия, Россия, Украина обречены на воссоединение. И тут тяжеловато поспорить. Если мы хотим, чтобы дерево росло, то не должны выкорчевывать корни", - заявил ректор ко Дню славянской письменности и культуры.

Комарницкий также называл идеологию националистов "хуторянской". И намекал, что с независимостью у Украины пока не очень получается.

"Серьезных аргументов против единства славянской культуры нет. Но есть местечковая, хуторянская идеология. Она — побочный продукт исторических процессов и испытаний. Ну захотелось в 1991 году самостоятельности. Казалось, что так будет лучше. Но между "казалось" и "оказалось" всегда есть разница".

Такие высказывания Комарницкого привели к тому, что некоторые стали его называть украинофобом, сепаратистом и обвинять в поддержке решений Луганского облсовета в марте 2014 года, которыми не признавалась новая власть в Киеве и оговаривалось право обратиться за помощью к России.

Что говорит губернатор сейчас

Сам Комарницкий обвинения в сепаратизме полностью отрицает и говорит, что выступает исключительно с проукраинских позиций. Об этом недавно рассказал украинской службе ВВС.

По его словам, если бы у него была другая позиция, то он, и весь коллектив университета, остались бы в Луганске. "Можно многое говорить, но судят по поступкам. Те, кто хотел - те оставались. А мы вышли сюда, у нас были на себе джинсы и футболка и все", - сказал Комарницкий.

Также он заявил, что не поддерживал решение Луганского облсовета в марте 2014 года: "Я даже не был на голосовании, я ушел". Отрицает новый губернатор и протекцию со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова. Говорит, что общался с ним только на открытии университета в Сеевродонецке в 2016 году.

Виталий Комарницкий рассказал, что он и университет разрабатывали концепцию реинтеграции неподконтрольных Украине районов Донбасса, предлагали разные решения Кабмину и Верховной Раде, но их не учитывали.

"Эти пять лет, наверное, больше имитировали вопрос реинтеграции ... Слава богу, что у нас сменился президент и поменялась сама парадигма понимания реинтеграции, сменилась тональность", - заявлял Комарницкий во время круглого стола "Новая политика в Донбассе", организованном при участии партии Зеленского "Слуга народа".

В отношении жителей неподконтрольных территорий Комарницкий предлагал три подхода: уголовную ответственность для военных, тех, кто держал оружие в руках; для тех, кто не воевал, но каким-то образом поддерживал сепаратистов - использовать административную ответственность; для обычных жителей никакой ответственности не должно быть.

В целом Комарницкий предлагает упростить все процедуры идентификации и оформления социальных выплат для жителей неподконтрольных районов: "Если мы придерживаемся философии, что это наши люди, то они не должны унижаться".

Зе и новые назначения на Донбассе

Судя по личности Виталия Комарницкого и его донецкого коллеги Павла Кириленко - у президента явно взяли курс на нормализацию отношений с Донбассом.

Оба чиновника не замечены в какой-то антироссийской риторике или участии в травле жителей Донбасса. Также оба получили задачи - облегчить пенсионное обеспечение жителей неподконтрольных территорий (хотя для этого нужно решение правительства).

И главное - и Комарницкий, и Кириленко выходцы из регионов, которые они возглавили. При этом луганский губернатор еще и представитель старой региональной элиты - с довольно скандальными для Киева взглядами на историю и культуру.

В итоге на фоне постоянных обвинений в том, что при Зеленском все остается как при Порошенко, Зе пытается делать какие-то символические шаги, которые показывают - перемены все-таки происходят. Хотя в целом на курс государства это пока не влияет.