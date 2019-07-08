Украина начала процедуру передачи Нидерландам уголовного производства по делу о крушении авиалайнера Boeing-777 рейса МН17, который был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

"Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбивания Boeing-777 рейса МН17. Сегодня соглашение уже действует - Нидерланды начали по нему процедуру передачи уголовного производства из Украины", - говорится в сообщении.

Замминистра напомнил, что соглашение станет еще более важным на стадии судебного разбирательства, которое начнется 9 марта 2020 года.

Фото: facebook.com

Напомним, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. По мнению расследователей, к крушению лайнера могут быть причастны: бывший "министр обороны" т.н. "ДНР" Игорь Стрелков, отставной офицер ГРУ вооруженных сил России Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ вооруженных сил России Олег Пулатов и гражданин Украины, командир разведподразделения "ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Таакже мы сообщали, что суд арестовал экс-командира ПВО сепаратистов, который может быть свидетелем по делу о сбитом Boeing-777.