В декларации, которую Украина и Евросоюз подпишут по итогам сегодняшнего саммита в Киеве будут учтены 99% пожеланий украинской стороны.

Так, по словам постоянного представителя Украины при Европейском Союзе Николая Точицкого, проект документа уже готов. Его по итогам саммита подпишут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Окончательный текст декларации будет зависеть от них. Об этом сообщает УНИАН.

"Наверное, 99% пожеланий украинской стороны в документе были учтены. Речь идет и о территориальной целостности, речь идет и о санкциях по отношению к государству-агрессору, включая также и возможные санкции в части недавних инициатив паспортизации", - сказал Точицкий.

Он сообщил, что на саммите будет обсуждаться вопрос помощи Приазовью, это будет отображено в декларации. Также в проекте документа будет упомянуто о расследовании дела о трагедии рейса MH17.

"Европейский Союз идет на то, чтобы расширять наши интеграционные пожелания в части и объединения энергетических рынков в будущем, интеграции на цифровом рынке", - сказал посол.

По его словам, Украина получила положительный ответ относительно интеграции энергетических рынков. Имеются предварительные выводы о возможности вступления Украины в Цифровой рынок - а это не только безроуминговый безвиз, это также электронная торговля.

Говоря о том, каким образом будет отражена перспектива членства Украины в ЕС в итоговой декларации, Точицкий сказал, что "по состоянию на пятницу мы обсуждали вопрос интеграции в рамках Соглашения об ассоциации".

Напомним, сегодня в Киеве пройдет саммит Украина - Евросоюз. Лидеры Украины и Европы подтвердят укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом. Также будут обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Также мы писали, что Европейский Совет назвал ключевые темы саммита Украина - ЕС в Киеве. Среди них - выполнение Минских соглашений, ситуация в Азовском море и дополнительные меры по поддержке этого региона, предоставление российского гражданства украинцам на временно оккупированной территории Донбасса и будущие приоритеты в отношениях между Украиной и ЕС.