В Харькове в ночь с субботы на воскресенье, 7 июля, произошло смертельное ДТП, его обстоятельства расследует ГБР. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.

Авария случилась около 00:45 7 июля. Автомобиль CheryAmulet, за рулем которого был помощник оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции, на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не выполнил требование знака 2.2 "стоп" и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Daewoo Lanos.

В результате машины столкнулись, удар был такой силы, что оба водители погибли на месте происшествия от полученных травм. Пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу. Следователи ГБР расследуют уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного уголовно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Видео: YouTube/ ТСН

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, в Харькове пьяный водитель спровоцировал ДТП. Среди четверых пострадавших двое детей.

Также мы писали, что в Харькове марокканец сбил женщину на пешеходном переходе и сбежал из Украины.