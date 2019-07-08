На канале NewsOne выступили с официальным разъяснением по поводу намерений провести телемост между Украиной и Россией 12 июля.

Мы приводим заявление журналистов полностью.

"Крым и Донбасс - это Украина. Были и будут. И все попытки политиков, спекулирующих, выращивающих свое политическое эго на теме войны, на конфронтации в обществе, в этот раз не пройдут. Народ Украины на президентских выборах сказал твердое "нет" ограничению свободы слова.

Идея телемоста "Надо поговорить" между людьми в студии NewsOne и народом России вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны наших зрителей. Они с нетерпением и огромным интересом ждут этого события, которое состоится 12 июля в 18.00.

Напомним, именно телемосты Познера и Донахью в 80-х годах положили начало общению между народами, находящимися, благодаря политикам, в состоянии Холодной войны. Сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией.

Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира.

И когда мы говорим, что необходим мир - отдельными политическими партиями начинается очередной обман людей и обвинения в адрес нашего канала, переходящие в прямые угрозы и запугивания. И те, кто это делает, не хотят мира. Потому что понимают, что любой мир возможет только в переговорном процессе. Остановить войну и гибель людей - разве не это является главной задачей сегодня? Разве не к этому мы все стремимся?", - идет речь в заявлении.