В Днепре в ночь на понедельник, 8 июля, неизвестные взорвали банкомат и унесли кассеты с деньгами. Об этом сообщает "Информатор".

Взрыв прогремел около 03:55 на улице Андрея Сахарова, 78А в магазине автозапчастей, внутри которого находится банкомат "Приватбанка". На место ЧП первыми приехали сотрудники охранной фирмы "Гуард", увидев, что произошел взрыв и поврежден банкомат, они и вызвали полицию.

Вместе с собственником магазина полицейские осмотрели помещение внутри и обнаружили, что из банкомата пропали кассеты, в которых хранятся деньги. На асфальте возле здания удалось заметить следы от колес автомобиля. На месте работают правоохранители. Детали выясняются.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Житомирской области из банкомата украли полмиллиона гривен.

Также мы сообщали, что в селе под Днепром неизвестные сожгли недавно установленный единственный банкомат.