Утром в понедельник, 12 июля, под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит организованный партией "Голос" пикет против проведения телемоста с российским федеральным каналом "Россия".

Центральной фигурой пикета стал кандидат по мажоритарному округу №211 от партии "Голос" Тарас Козак (по иронии судьбы полный тезка владельца NewsOne нардепа Тараса Козака). Он заявил, что партия не поддерживает телемост и выступает против любого общения с РФ, кроме санкционного.

Всего у проходной NewsOne собралось около 30 человек. Они держат в руках плакаты с лозунгами против телемоста. Кричать "Ганьба" и "Путин - геть с Украины". На противоположной улице виднеется баннер с изображением лица лидера политической партии "Голос" Святослава Вакарчука.

К участникам акции вышла жительница соседнего дома, которая сказала, что их дом год находится без света, газа и отопления, поэтому она считает, что необходимо обращать внимание на своих граждан, которые живут в центре города с проблемами большими, а не пикетировать телеканалы.

Отметим, сам телемост должен проходить 12 июля в 18:00. Анонс этого мероприятия вызвал резко негативную реакцию у сторонников Петра Порошенко и националистов.

Еще одна акция против телемоста анонсирована у офиса NewsOne 8 июля в 20:00. В свою очередь, "Нацкорпус" дал президенту 24 часа, чтобы запретить телемост Украина - Россия.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман также выступил против телемоста Украина - Россия.